Argentinsk ubåd dukker op på havbunden et år efter tragedie

En argentinsk undervandsbåd, som sidste år forsvandt med sin besætning på 44 personer i den sydlige del af Atlanterhavet, er blevet sporet.

Det oplyser den argentinske flåde tidligt lørdag ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Det havarerede marinefartøj, "ARA San Juan", er fundet på 800 meters dybde ud for halvøen Valdes, der ligger i regionen Patagonien.

Det er sket ved hjælp af en fjernstyret enhed fra det amerikanske eftersøgningsskib Ocean Infinity, der er chartret til opgaven af flåden.

Meddelelsen om opdagelsen af ubåden kommer blot to dage efter, at familierne til de savnede søfolk holdt en mindehøjtidelighed i anledning af etårsdagen for tragedien den 15. november 2017.

En stor eftersøgning blev iværksat for at finde ubåden. Men det var en kamp mod uret, fordi ubåden i neddykket tilstand kun havde var ilt til at holde besætningen i live i syv dage.

Da de syv døgn var gået, kom det frem, at der på dagen for ubådens forsvinden var registreret en eksplosion i havet på det sted, hvor fartøjet sidst havde givet lyd fra sig.

Flådens talsmand Enrique Balbi betegnede lyden som "enkel, unormal, kort, voldsom".

27. november 2017 lød meldingen fra flåden, at der var kommet vand ind i ubådens snorkelmast. Det fik batteriet til at kortslutte.

Der er foreløbigt ingen oplysninger om, hvorvidt det vil blive forsøgt at bjærge ubåden, eller om det i det hele taget er teknisk muligt fra så stor en dybde.

/ritzau/