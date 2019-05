Argentinske politikere forsøger på ny at gøre abort lovligt

Abort skal være lovligt op til 14. uge, mener politikere, som gør et nyt forsøg på at lempe lovgivningen.

Underhuset i Argentina præsenterede tirsdag et nyt lovforslag, der tillader abort op til 14. uge af graviditeten.

Forslaget kommer, mindre end et år efter at senatet i august sidste år afslog et lignende forslag.

Det nye lovforslag ligner i store træk forslaget fra sidste år, men i det er tilføjet en række sikkerhedsforanstaltninger for kvinder, der ønsker en abort, uanset seksuel orientering.

Samtidig er der fjernet en række krav, som kan sænke den juridiske proces med at få tilladelse til at få en abort.

- Essensen i lovforslaget er den samme. Men vi har foretaget nogle ændringer ud fra de erfaringer, vi gjorde os sidste år, siger Nina Burgo, grundlægger af Den Nationale Kampagne for Retten til Lovlig, Sikker og Fri Abort i Argentina.

Bevægelsen, der støttes af flere feministiske rettighedsgrupper, har ydet en stor indsat de seneste år for at standse vold mod kvinder.

Ifølge bevægelsen kan det nye lovforslag sætte en stopper for ulovlige aborter og dermed redde mange kvinders liv.

Ifølge det argentinske sundhedsministerium bliver der hvert år foretaget mindst 350.000 ulovlige aborter i Argentina.

Den nuværende abortlovgivning i Argentina tillader kun abort i tilfælde af voldtægt, eller hvis morens liv er i fare.

Tirsdag var mange aktivister mødt op ude foran nationalforsamlingen i Buenos Aires med grønne lommetørklæder, som er blevet et symbol på retten til abort.

De var mødt op for at støtte lovforslaget.

- Jeg kan kun håbe, at de denne gang vil stemme med deres samvittighed, og at de vil tænke på alle de unge kvinder, som dør under ulovlige aborter, siger den studerende Abril Gonzalez.

I august sidste år afviste senatet i Argentina et lignende lovforslag med stemmerne 31 for og 38 imod.

Forslaget var blevet godkendt i underhuset med et snævert flertal måneden forinden.

/ritzau/Reuters