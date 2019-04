Argumenter for og imod zoologiske haver

Zoologiske haver er med til at sikre truede dyrearter, men er det forsvarligt at holde vilde arter indespærret for vores underholdnings skyld. Læs nogle af argumenter for og imod zoo's

Imod zoologiske haver:

1. Dyrene er buret inde og lider ofte under det.

2. Vi har ikke som mennesker ret til holde andre arter indespærret.

3. Mennesker bruger zoo’s og indespærrede dyr som underholdning.

4. Zoologiske haver bidrager for lidt til at dyrene kan overleve i deres naturlige habitat.

5. De bruger mange penge på at lave flotte anlæg, som kunne være bedre anvendt til at sikre dyrenes overlevelse i naturen.

For zoologiske haver:

1. Zoologiske haver er med til at sikre truede dyrearter, blandt andet gennem avlsprogrammer

2. Ved at give børn mulighed for at komme tæt på, kan en Zoo vække glæden ved dyr hos børn såvel som alle andre

3. Det er vigtigt i uddannelses-sammenhæng, at børn har mulighed for at se også vilde dyr ikke kun på TV

4. Dyr, der har brug for beskyttelse fra for eksempel krybskytter, kan finde sikkerhed i en Zoo

5. Zoos er værdifulde partnere i forskning og arbejdet med at sikre dyrenes naturlige habitat.

kilder: ThoughtCo, BBC, The Guardian