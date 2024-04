Arizonas højesteret genopliver abortforbud fra det 19. århundrede

Arizonas højesteret har tirsdag genoplivet et næsten fuldstændigt forbud mod abort fra 1864.

Fire højesteretsdommere stemte for håndhævelse af loven, der stammer fra, før Arizona var en delstat. To stemte imod.

Sagen er en af flere, som udspringer af, at afgørelsen "Roe v. Wade" blev omstødt i 2022 af USA's Højesteret.

Den garanterede på tværs af de amerikanske delstater retten til abort i de første cirka 24 til 28 uger af graviditeten.

Siden er de fleste republikanske delstater begyndt at håndhæve nye forbud og restriktioner. Imens har de fleste demokratisk dominerede delstater forsøgt at beskytte adgangen til abort. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Inden tirsdagens afgørelse havde Arizona abortforbud efter 15 ugers graviditet.

Loven fra 1864 forbyder aborter, bortset fra når morens liv er i fare. Personer, som udfører aborter, risikerer op til fem års fængsel.

Abort er et af de mest betændte emner i USA, og republikanske Donald Trump sagde mandag, at han ønsker, at USA's abortlove skal være op til delstaterne.

Imens har USA's præsident, Joe Biden, kritiseret tirsdagens beslutning i delstatens højesteret.

- Denne dom er et resultat af en ekstrem dagsorden fra republikanske embedsmænd, som er fast besluttet på at tage friheden fra kvinder, siger Biden i en pressemeddelelse.

Højesteretsdommerne udtaler, at Arizona kan begynde at håndhæve loven om 14 dage.

Kampen om adgangen til abort er dog langtfra ovre i delstaten.

En gruppe abortrettighedsforkæmpere sagde sidste uge, at de havde indsamlet nok underskrifter til at få sat et abortforslag på stemmesedlen, når USA skal til valg i november.

Forslaget har som mål at få det indskrevet i delstatens forfatning, at man har ret til abort, indtil fosteret er levedygtigt.

I Danmark er grænsen for abort inden udgangen af den 12. graviditetsuge. Ønsker man en abort senere, skal man søge om det hos et regionalt abortsamråd.

