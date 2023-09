Arktisk ankermand: ”Først når vi forstår Arktis, fatter vi klimakrisens alvor”

Isen er hverken højre- eller venstreorienteret - den smelter bare, siger den islandske ekspræsident og klimaaktivist Ólafur Ragnar Grímsson, der for alvor har sat Arktis på verdenskortet som et nyt ”kontinent” med afgørende betydning for vores fremtid på kloden