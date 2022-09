Ifølge Armenien har de stridende lande indgået våbenhvile i konflikten, der betegnes som den værste i to år.

Armenien hævder at have indgået våbenhvile med Aserbajdsjan

Armenien siger, at landet har indgået en våbenhvile med Aserbajdsjan.

Det oplyser Armen Grigorjan, som er leder af det armenske sikkerhedsråd, skriver nyhedsbureauet AP.

Våbenhvilen trådte i kraft klokken 20 lokal tid onsdag. Sammenlagt har 155 soldater fra begge sider mistet livet i konflikten, skriver AP.

Armenien hævder, det har mistet 105 soldater. Aserbajdsjan siger, at det har mistet 50 soldater.

Få timer inden våbenhvilen blev annonceret, lød det fra det armenske forsvarsministerium, at beskydningerne var stoppet. Her var der dog ingen meldinger om en våbenhvile.

Aserbajdsjan har ikke umiddelbart kommenteret på udviklingen.

Landene har hver især givet hinanden skylden for sammenstødene.

Våbenhvilen kommer efter flere dage med de hårdeste kampe mellem de to fjendtlige magter i næsten to år.

De to tidligere sovjetlande har i årtier været i konflikt over området Nagorno-Karabakh. Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

I 2020 kæmpede de to lande om enklaven. Her blev der kæmpet i seks uger. Det kostede ifølge nyhedsbureauet AFP 6500 soldater fra de to lande livet.

En våbenhvile kom dengang i stand med Rusland som mægler. Armenien måtte ved den lejlighed afstå områder, som landet i årtier har rådet over.

De nye kampe i Ruslands baggård kommer på et tidspunkt, hvor de russiske styrker er blevet trængt tilbage af Ukraine under den invasion, som den russiske præsident, Vladimir Putin, satte i gang i februar.

