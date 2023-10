Armenien melder om skudofre i grænseområde

Der er sårede eller dræbte i et grænseområde mellem Armenien og Aserbajdsjan, hvor aserbajdsjanske styrker ifølge Armenien har åbnet ild mandag.

Det meddeler Armeniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er ofre på den armenske side efter skyderi fra aserbajdsjanske væbnede styrker, lyder det fra ministeriet.

Ministeriet oplyser ikke yderligere om antallet af ofre.

Myndigheder i Aserbajdsjan afviser beskyldningen fra Armenien.

Der er endnu ikke yderligere detaljer om, hvad der præcis er sket.

Mandag har Armeniens regering opfordret EU til at indføre sanktioner mod Aserbajdsjan på grund af en militæroperation i enklaven Nagorno-Karabakh.

Her har aserbajdsjanske styrker taget kontrol efter en lynoffensiv, der har sendt over 100.000 armeniere på flugt fra Nagorno-Karabakh i løbet af en uge.

Armeniens udsending til EU, Tigran Balayan, advarer om, at Aserbajdsjan muligvis vil angribe Armenien, hvis ikke Vesten giver Armenien støtte på sikkerhedsområdet.

- Det er ikke kun den armenske regerings holdning, men også mange eksperters - også blandt nogle af EU-landene - at et angreb mod selve Armenien er nært forestående, siger Balayan til nyhedsbureauet Reuters.

Armenien har desuden beskyldt Aserbajdsjan for etnisk udrensning i Nagorno-Karabakh.

Regeringen i Aserbajdsjan afviser alle anklager. Den siger, at alle etniske armeniere var velkomne til at blive i enklaven, efter at aserbajdsjanske styrker har taget kontrol.

Nagorno-Karabakh ligger inden for Aserbajdsjans grænser, men har i årtier fungeret som en autonom region med sin egen regering.

Flertallet af indbyggerne var indtil for nylig etniske armeniere.

Regeringen afviser ligeledes, at den skulle have nogen planer om et angreb mod Armenien.

/ritzau/