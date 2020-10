Armenien og Aserbajdsjan anklager hinanden for brud på våbenhvile

Ifølge parterne i konflikt i Kaukasus har våbenhvile ikke bragt ophør i kampene.

En aftale om en våbenhvile mellem Armenien og Aserbajdsjan var ikke mange timer gammel, før begge parter anklagede den anden part for at bryde den.

Våbenhvilen skal bringe et ophør i kampene mellem Aserbajdsjan på den ene side og Armenien og armenske separatister i regionen Nagorno-Karabakh på den anden side.

Aftalen skal blandt andet gøre det muligt at udveksle fanger og døde.

Konflikten om Nagorno-Karabakh har hersket siden starten af 1990'erne, da Sovjetunionen kollapsede.

Regionerne er internationalt anerkendt som aserbajdsjansk territorium, men det har været kontrolleret af separatister i mange år.

For nyligt er kampene blusset op mellem de to parter. Samtidig har de bredt sig fra regionen til andre dele af grænsen mellem Armenien og Aserbajdsjan.

Med hjælp fra Rusland blev de to parter enige om at ophøre kamphandlingerne fra klokken ti dansk tid lørdag.

Klokken var dog ikke blevet 12 dansk tid, før Aserbajdsjan anklagede Armenien for at overtræde aftalen.

- Armenien overtræder åbenlyst våbenhvilen, lyder det fra Aserbajdsjans forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet anklager Armenien for angreb to steder på frontlinjen mellem de to parter. Det fremgår ikke hvor.

Ifølge tv-stationen BBC har både Armenien og Aserbajdsjan beskyldt hinanden for angreb, efter at våbenhvilen var trådt i kraft.

Anklagerne er ikke blevet bekræftet af uafhængige parter. En journalist fra AFP har dog berettet om eksplosioner i den armensk-kontrollerede region op til våbenhvilen.

/ritzau/