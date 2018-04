Armeniens protestleder vil boykotte parlamentsvalg

Midlertidig armensk premierminister afviser forhandlinger efter telefonsamtale med præsident Vladimir Putin.

Den armenske protestleder Nikol Pashinyan siger fredag, at oppositionen formentlig vil boykotte et hurtigt udskrevet parlamentsvalg. Det vil ske, hvis ikke parlamentet gør ham til midlertidig premierminister i næste uge.

Parlamentet skal i næste uge vælge en midlertidig regeringsleder. Pashinyan siger, at han er det eneste legitime valg til posten, selv om han ikke er medlem af regeringspartiet, der har de fleste pladser.

Armeniens fungerende regeringsleder, Karen Karapetyan, afviste fredag at gå ind forhandlinger med oppositionslederen. Dermed tog spændingerne til i hovedstaden Jerevan, som er blevet rystet af to uger med voldsomme optøjer.

Karapetyans afvisning af forhandlinger kommer, efter at han har talt i telefon med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

En talsmand for den russiske leder i Kreml siger fredag, at Rusland håber på en hurtig løsning på krisen i Armenien, og at alle parter tages med ind i en aftale.

1. maj er landets parlament indkaldt til ekstraordinært møde, hvor en ny premierminister vil blive valgt. Det sagde formanden for parlamentet, Ara Babloyan, tidligere på ugen.

Tusinder af armeniere har protesteret i gaderne over regeringen og i særdeleshed over Sargsyan.

Sargsyan, som var præsident fra 2008 til 2018, nåede blot at være premierminister i fem dage. Han trak sig mandag.

Det skete efter et meget opsigtsvækkende direkte tv-møde med oppositionsleder Pashinyan, som iført camouflagetøj og håndforbinding tørt konstaterede om regeringschefen: Du er færdig.

Pashinyan blev tilbageholdt og forsvandt efter mødet med premierministeren, men han er siden dukket op igen. Og protesterne er fortsat, efter at Sargsyan har trukket sig.

Vreden mod Sargsyan har rod i, at han havde lovet, at han ikke igen ville blive premierminister, da han støttede en ændring af forfatningen, som gjorde netop det jobskifte muligt.

Men for nogle uger siden skete det så alligevel. Sargsyan skiftede job fra præsident til premierminister, som han også var fra 2007 til 2008.

