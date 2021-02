Armeniens regeringschef: Hæren forsøger et kup

Premierminister er blevet klandret for sin håndtering af krigen i Nagorno-Karabakh. Beder folk gå på gaden.

Armeniens premierminister, Nikol Pashinyan, siger, at der har været et forsøg på et militærkup.

Han oplyser, at han har fyret forsvarschefen, og han opfordrer folk til at gå på gaden.

Hæren har krævet Pashinyans afgang oven på hans håndtering af krigen i enklaven Nagorno-Karabakh.

- Jeg anser erklæringen fra de væbnede styrkers generalstab for et forsøg på et militærkup. Jeg beder alle vore tilhængere om at komme til Republikpladsen lige nu, skriver Pashinyan på Facebook.

Det er en henvisning til Republikpladsen i hovedstaden Jerevan.

/ritzau/AFP