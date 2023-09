Armeniere forlader i stort antal omstridt region

Over 1000 mennesker er rejst ind i Armenien fra Nagorno-Karabakh efter kampe i udbryderregionen tidligere i denne uge.

Det meddeler Armeniens regering søndag aften ifølge Reuters.

- Frem til klokken 22.00 er 1050 mennesker rejst ind i Armenien fra Nagorno-Karabakh, meddeler regeringen.

Det er klokken 20.00 dansk tid.

En journalist fra nyhedsbureauet oplyser, at etniske armenere i stort antal er begyndt at forlade regionen.

De indbyggere, der kan få fat i benzin til bilen, sætter kurs mod grænsen til Armenien, fortæller journalisten, som befinder sig ved grænsen.

Tidligere på ugen foretog Aserbajdsjan en lynoffensiv, hvor landets styrker genvandt kontrollen med Nagorno-Karabakh fra armenske separatister.

Derpå blev separatisterne af det langt større aserbajdsjanske militær tvunget til at indgå en våbenhvile og aflevere våben, ammunition og pansrede køretøjer.

Ledelsen i udbryderregionen siger til Reuters, at de 120.000 armeniere i regionen ikke længere vil bo i en del af Aserbajdsjan.

De frygter forfølgelse og etnisk udrensning og stoler ikke på Aserbajdsjans løfter om, at deres sikkerhed er garanteret.

- 99,9 procent foretrækker at forlade vores historiske land, siger David Babayan, rådgiver for præsidenten i den selvudråbte republik Artsakh.

Regionen er internationalt anerkendt som en del af Aserbajdsjan. Men den har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

De to lande har været i krig over Nagorno-Karabakh to gange. Første gang var i begyndelsen af 1990'erne. Anden gang i 2020.

En aftale fra efteråret i 2020 satte en stopper for seks ugers kampe om udbryderregionen.

/ritzau/Reuters