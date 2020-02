Arrangementer verden over bliver aflyst af frygt for virus

Sportskampe, topmøder, karnevaler og koncerter bliver aflyst eller udskudt af bekymring for coronavirus.

Rundt om i verden bliver stadig flere arrangementer, møder og konferencer aflyst eller udskudt på grund af frygt for spredning af coronavirus.

USA har fredag udskudt et møde mellem præsident Donald Trump og lederne fra de ti lande, der er medlem af Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean).

Mødet skulle have fundet sted den 14. marts i Las Vegas i Nevada, skriver Reuters.

- Mens det internationale samfund arbejder sammen om at bekæmpe det nye coronavirus, så har USA efter konsultation med Asean-partnere truffet den svære beslutning at udskyde Asean-ledernes møde, siger en amerikansk embedsmand.

Den amerikanske techgigant Facebook har reageret på virusbekymringen ved at aflyse sin største årlige begivenhed, en konference for it-udviklere, der var planlagt til begyndelsen af maj.

I Norge er en energi- og shippingkonference med omkring 900 deltagere i næste uge aflyst. Det oplyser banken DNB, der var vært for konferencen onsdag og torsdag i Oslo.

- Usikkerheden knyttet til mulig spredning af virusset er fortsat stor. For at tage de nødvendige forholdsregler ser vi os nødsaget til at aflyse konferencen, siger Andreas Nyheim fra DNB's kommunikationsafdeling til avisen Dagens Næringsliv.

Den globale antidopingmyndighed, Wada, aflyste fredag et årsmøde, der var planlagt til den 17.-19. marts i Lausanne. Det sker, efter at regeringen i Schweiz fredag forbød alle arrangementer, som ventes at samle over 1000 personer. Forbuddet gælder foreløbig til 15. marts.

Det rammer blandt andet karnevaler i to byer. Også det årlige internationale bilshow i Geneve, der skulle begynde 5. marts og plejer at tiltrække hundredtusindvis af besøgende, er aflyst.

To koncerter i Zürich med Alice Cooper og Carlos Santana er også blevet ramt af forbuddet, og det schweiziske fodboldforbund har aflyst alle weekendens kampe.

I Japan er forlystelsesparkerne Disneyland og DisneySea beordret lukket i to uger.

I Sydkorea, hvor antallet af nye smittetilfælde har overhalet antallet af nye virusramte i Kina, har boybandet BTS aflyst fire planlagte koncerter i Seoul i april, rapporterer AFP. Over 200.000 tilskuere var forventet til koncerterne.

I forvejen har Sydkorea suspenderet alle kampe i landets bedste fodboldrække og VM i bordtennis for hold i Busan er udskudt til foreløbig juni.

Sydkorea registrerede fredag 571 nye smittetilfælde af coronavirusset, der har spredt sig fra den kinesiske by Wuhan til over 50 lande. Mens antallet af smittede stiger i Sydkorea, så er det på retur i Kina.

Lørdag oplyser Kinas nationale sundhedskommission i sin daglige opdatering, at der fredag blev konstateret 47 nye dødsfald og 427 nye sygdomstilfælde.

/ritzau/