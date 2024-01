Arrangør afviser krav om at udelukke Israel fra Eurovision

Det bliver ikke aktuelt at udelukke Israel fra det europæiske melodigrandprix, Eurovision Song Contest, når det afholdes til foråret i Malmø i Sverige.

Det oplyser arrangøren, European Broadcasting Company (EBU), i en udtalelse ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

EBU mener, at den statslige israelske tv-station KAN, som bidrager til konkurrencen, opfylder alle krav for at kunne deltage.

En lang række kunstnere i Island og Finland har ellers krævet, at Israel udelukkes på grund af landets krig i Gaza.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det ser EBU altså ingen grund til.

- Det er en konkurrence for tv-selskaber, ikke regeringer, og det israelske tv-selskab har deltaget i 50 år, lyder det fra EBU.

EBU skriver videre, at organisationen ønsker at bevare Eurovisions status som et apolitisk arrangement.

Desuden er afgørelsen i tråd med det forhold, at israelske sportsudøvere fortsat deltager i internationale stævner, skriver NTB.

Trods ønsket om, at Eurovision skal være apolitisk, blev Rusland i 2022 udelukket fra sangkonkurrencen på grund af landets invasion af Ukraine.

1400 kunstnere fra den finske musikindustri underskrev tidligere i januar en erklæring, hvor de krævede, at Israel bliver forment adgang til Eurovision, når det afholdes til maj.

Inden da havde også islandske kunstnere krævet Israel udelukket.

Ifølge det britiske medie BBC krævede de finske musikere, at det statslige finske tv-selskab Yle trækker Finland ud af sangkonkurrencen, hvis ikke Israel streges fra deltagerlisten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den forbindelse meddelte Yle, at tv-selskabet ville holde øje med, hvilken beslutning EBU måtte træffe.

Modstanden mod Israel skyldes krigen i Gaza.

Israel indledte en offensiv mod den militante bevægelse Hamas i Gaza, efter at Hamas angreb Israel og dræbte 1200 personer 7. oktober.

Foreløbig har mindst 24.000 personer mistet livet under krigen i Gaza ifølge de lokale sundhedsmyndigheder.

37 lande deltager i Eurovision. Foruden 35 lande drejer det sig om Israel og Australien.

Sangkonkurrencen afholdes som udgangspunkt i det land, som vandt det foregående år. Sidste år vandt sangerinden Loreen fra Sverige.

/ritzau/