Arrestordre kan indsnævre Netanyahus manøvrerum

Det vil gøre embedet vanskeligere for Israels præsident Benjamin Netanyahu, hvis Den Internationale Straffedomstol (ICC) vælger at nikke ja til chefanklager Karim Khans anmodning om at udstede arrestordre på ham.

Det vurderer militæranalytiker Kenneth Øhlenschlæger Buhl fra Institut for Strategi og Krigsstudier, der er ph.d. i folkeret med speciale inden for krigens love.

- Netanyahu er i forvejen under pres i Israel, og så kommer det her oveni. Der vil nok være nogen, der mener, at man ikke kan have en sigtet præsident siddende.

- Omvendt er der også en udbredt følelse blandt israelerne af, at verden uretfærdigt har rottet sig sammen mod Israel, og den følelse kan blive forstærket med en arrestordre, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden betyder en arrestordre, at Netanyahu risikerer at blive anholdt, hvis man besøger et af de mere end 120 lande, der har underskrevet ICC-statutten.

- Det er temmelig mange lande, han ikke kan rejse til, og det er ikke specielt smart for en præsident.

- Det lægger også nogle forhindringer i forhold til, hvor eventuelle fredsforhandlinger kan foregå, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, som dog også påpeger, at der i forvejen er steder, hvor Benjamin Netanyahu og Israel er så meget ude i kulden, at et besøg alligevel aldrig kunne komme på tale.

ICC skal nu vurdere, om de beviser, som anklagerne har samlet sammen, er stærke nok til at udstede en arrestordre.

Erfaringen viser, at indstillingen ofte bliver fulgt. Men det er ikke ensbetydende med, at Israel og Netanyahu nødvendigvis er skyldige eller bliver dømt.

- Hvis det kommer til en retssag, får Israel jo en mulighed for at forsvare sig mod anklagerne om blandt andet at have benyttet sig af sult som våben.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og selv om det har været svært at få nødhjælp ind, så har der eksempelvis været episoder, hvor Hamas har beskudt en af de grænseovergange, hvor nødhjælpen skulle ind.

- Israel kan også stille krav om, at alt bliver undersøgt, så der ikke kan smugles våben ind og til, hvordan nødhjælpen bliver fordelt. Så der vil være mulighed for at give svar på tiltale, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Han hæfter sig derudover ved, at det ikke kun er Netanyahu og dennes forsvarsminister, Yoav Gallant, som anklageren har bedt om at få arrestordre på.

Også tre Hamas-folk, herunder lederen Yahya Sinwar, risikerer at blive udleveret til ICC, hvis de forlader landet.

- Jeg synes også, at det ville skrige til himlen, hvis det kun var israelere, som blev anklaget. Især når Hamas har begået så klokkeklare forbrydelser i forbindelse med angrebet 7. oktober, siger militæranalytikeren.

/ritzau/