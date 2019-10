Årsdag for journalistdrab på konsulat markeret i Istanbul

Journalisten Jamal Khashoggis kæreste kræver på årsdag Saudi-Arabiens magthavere stillet til ansvar for drab

Aktivister og venner af den dræbte kritiske journalist Jamal Khashoggi var onsdag samlet uden for Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul for at markere, at der er gået et år, siden han blev dræbt inde i bygningen.

Markeringen af årsdagen begyndte klokken 13.14 lokal tid. Det nøjagtige tidspunkt, hvor Khashoggi gik ind i konsulatet for at hente dokumenter, som kan skulle bruge, i forbindelse med at han ville gifte sig.

Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, krævede i en tale ved konsulatet, at Saudi-Arabiens magthavere stilles til ansvar for drabet.

- Sidste år stod jeg her. Jeg var en forelsket kvinde, som ventede på, at min mand skulle komme ud af konsulatet. Vi skulle ud at spise. Vi ville invitere venner til vores bryllup, sagde hun.

Ved hendes side sad blandt andre ejeren af The Washington Post, Amazon-grundlægger Jeff Bezos.

– Ingen burde nogensinde udsættes for det, som du gik igennem, sagde han til Cengiz.

Khashoggi, som var bosat i USA, skrev kritisk om Saudi-Arabien i blandt andet The Washington Post.

FN's særlige undersøger af udenomretslige henrettelser, Agnes Callamard, deltog også i onsdagens mindeceremoni uden for konsulatet i Istanbul. Hun anklager den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, for at skyde ansvaret for journalistens død fra sig.

Drabet har reelt undergravet de ambitiøse reformer, som kronprinsen, der er landets reelle leder, havde sat i værk, siger analytikere til AFP.

Mohammed bin Salman, som har stået i spidsen for en modernisering af landet efter sit eget hoved, har mistet sin anseelse blandt globale ledere og i det internationale erhvervsliv efter det rystende drab i konsulatet i Istanbul den 2. oktober sidste år.

Kronprinsen har forsøgt at rette op på sit image med moderne PR-kampagner henvendt til potentielle investorer i Vesten og i Asien.

- Men genfærdet af den dræbte kritiske Khashoggi hænger over Saudi-Arabien, siger Bruce Riedel, som er tidligere officer i CIA og forfatter til en bog om Saudi-Arabien med titlen "Konger og præsidenter".

/ritzau/AFP