Aserbajdsjan åbner for amnesti til armeniere der lægger våbnene

Aserbajdsjan åbner for amnesti til armenske soldater i den omstridte region Nagorno-Karabakh, hvis de lægger deres våben.

Det siger Hikmet Hajiyev, der er rådgiver for Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, til nyhedsbureauet Reuters.

- Det gælder selv for tidligere militærpersoner og kombattanter, hvis man kan kalde dem det. Selv for dem forestiller vi os amnesti eller noget lignende, lyder det.

Torsdag lød budskabet fra etniske armeniere i området, at de havde brug for sikkerhedsgarantier, inden de lagde våbnene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen om amnesti kommer efter flere dages uro i regionen. Den ligger inde i Aserbajdsjan, men er en selvstyrende enklave med egen præsident, egen valuta og eget flag, støttet af Armenien.

Nagorno-Karabakh har en befolkning på omkring 150.000 mennesker. De er overvejende kristne armeniere.

Området fungerer i dag som et de facto-selvstyre under Armeniens kontrol.

Aserbajdsjan sendte tirsdag styrker med artilleriopbakning ind i området for at tvinge regionen tilbage på aserbajdsjanske hænder.

Det indledte et døgns kampe mellem separatister og Aserbajdsjans hær.

Onsdag trak de armenske separatister sig og gik med til at diskutere fremtiden for den omstridte region.

Men torsdag, da de to rivaliserende parter skulle forhandle, blev der meldt om skud i regionens hovedstad, Stepanakert.

Ifølge Hikmet Hajiyev er der nogle grupper i regionen, som dog vil fortsætte modstanden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ser også nogle mindre grupper, som søger mod skoven. Men vi ser det ikke som den største sikkerhedsmæssige udfordring.

- Selvfølgelig vil det give visse udfordringer, men ikke på en stor skala, siger han til Reuters.

Fredag er demonstranter gået på gaden i den armenske hovedstad, Jerevan. De forlanger, at regeringen tager sig af befolkningen i Nagorno-Kharabakh og hjælper dem.

Oppositionspartier i Armenien har anklaget premierminister Nikol Pashinyan for at bøje sig for meget for Aserbajdsjan. De kræver hans afgang.

Armenien er i militær alliance med Rusland. Det olierige Aserbajdsjan støttes af Tyrkiet.

Men Reuters skriver, at mange armeniere, der bor i området, føler sig forladt af både Rusland, Vesten og også Armenien. De har adskillige gange udtrykt frygt for forfølgelse fra Aserbajdsjans side.

Hikmet Hajiyev siger til Reuters, at der bliver leveret tre ladninger med humanitær hjælp til området fredag.

/ritzau/