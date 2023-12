Aserbajdsjan har kurs mod COP-værtskab næste år

Aserbajdsjan ser ud til at have skaffet sig opbakning til at blive vært for FN's årlige klimatopmøde næste år, COP29.

Det stod allerede klart, at næste års COP skal finde sted i den østeuropæiske FN-gruppe af lande.

Nu har Aserbajdsjan fået opbakning fra de andre lande i regionen. Det oplyser to kilder med kendskab til forløbet ifølge Reuters.

Også landet selv oplyser, at det nu har opnået støtte til at blive vært næste år.

- Vi er meget taknemmelige over for alle lande - især den østeuropæiske gruppe og værten De Forenede Arabiske Emirater - for deres støtte, siger Mukhtar Babayev, Aserbajdsjans økologiminister.

Endnu mangler dog formel godkendelse fra de næsten 200 lande ved COP28. Det anses dog ifølge delegerede for at være en formalitet.

Det har været særdeles svært at finde frem til et værtsland, efter at Rusland har sagt, at det vil nedlægge veto mod ethvert EU-lands forsøg på at blive vært.

EU har indført sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine, men Aserbajdsjan er ikke medlem af EU.

Værten for konferencen for de knap 200 lande, der har tilsluttet sig FN's klimakonvention (UNFCCC), offentliggøres typisk flere i år forvejen.

Men ved næste års COP - forkortelse for "conference of the parties" - bliver forberedelsestiden noget mere knap. Baku, Aserbajdsjans hovedstad, er dog ifølge landets udenrigsministerium veludstyret med diverse konferencesteder.

