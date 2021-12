Aserbajdsjan sætter sit præg på Nagorno-Karabakh

Mere end en halv million aserbajdsjanere ønsker at vende tilbage til de områder af Nagorno-Karabakh, som landet erobrede fra Armenien sidste år. Projektet kan tage årevis

Det er ikke hver dag, at en diktator kan fejre en krig og samtidig have det meste af det internationale samfund bag sig. Men det kunne Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, da han for tre uger siden markerede sidste års generobring af dele af Nagorno-Karabakh – en kristen eksklave, som Aserbajdsjan oprindeligt tabte til Armenien efter Sovjetunionens sammenbrud i 1990’erne.