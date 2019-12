Asiatiske lande vil fremme atomdialog mellem USA og Nordkorea

Kina, Japan og Sydkorea er enige om at forsøge at fremme samtaler mellem Nordkorea og USA.

Kina, Sydkorea og Japan er enige om, at de vil forsøge at fremme dialogen mellem Nordkorea og USA om at afslutte Nordkoreas atomprogram.

Det oplyser Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i forbindelse med åbningen af et møde tirsdag i Kina.

Kina er på mødet repræsenteret af premierminister Li Keqiang og Japan af premierminister Shinzo Abe.

Siden juni 2018 har USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, tre gange mødt hinanden, men samtalerne har ikke udmøntet sig i håndgribelige resultater.

USA forsøger at overtale Nordkorea til at opgive sit atomprogram, men de seneste måneder er spændingerne mellem de to lande taget til.

I begyndelsen af december sagde Nordkoreas FN-ambassadør, Kim Song, at der ikke er behov for lange forhandlinger med amerikanerne.

- Vi har ikke brug for at have langvarige samtaler med USA nu, og atomnedrustning er allerede taget af forhandlingsbordet, udtalte ambassadøren i en meddelelse.

Nordkoreanerne har tidligere udtrykt utilfredshed med, at USA ikke tilbyder tilstrækkeligt med indrømmelser til gengæld for en atomnedrustning.

Blandt andet vil Nordkorea have lempet på de omfattende sanktioner, landet er underlagt.

Nordkorea har sat en frist ved årets udgang og ønsker at se en ændring i den amerikanske tilgang inden da.

Kim Jong-un har advaret om, at han kan vælge en "ny vej" til næste år. Det har vakt ny bekymring for, at Nordkorea vil genoptage de test af atommissiler og langtrækkende missiler, der har været indstillet siden 2017.

/ritzau/Reuters