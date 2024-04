Askesky fra vulkanudbrud lukker indonesisk lufthavn i 24 timer

Den indonesiske lufthavn Sam Ratulangis Internationale Lufthavn er blevet beordret lukket i et døgn, efter at en askesky fra et nærliggende vulkanudbrud har gjort det usikkert at flyve.

Det oplyser Indonesiens transportministerium torsdag morgen dansk tid.

Vulkanen Ruang, som stikker op af havet knap 100 kilometer nordøst for lufthavnen, gik tirsdag i udbrud og sendte en mere end 1,6 kilometer høj søjle af aske i luften.

Sam Ratulangis Internationale Lufthavn ligger på øen Sulawesis nordøstlige spids.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er den internationale lufthavn i landet, som ligger tættest på en vulkan.

Vulkanudbruddet fik landets myndigheder til at hæve risikoniveauet til det øverste. Myndighederne advarede om, at nedfaldent materiale kunne udløse en tsunami.

Lufthavnen påbegyndte allerede nedlukningen onsdag aften lokal tid, og åbner igen torsdag aften lokal tid.

Vulkanudbruddet har desuden gjort det nødvendigt at evakuere folk, der bor i nærområdet.

Indonesiske myndigheder oplyser, at man torsdag eftermiddag lokal tid arbejder på at få evakueret 11.000 mennesker, som bor på på den sydvestlige side af øen Tagulandang, der ligger bare én kilometer nordøst for vulkanen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jandry Paendong, en embedsmand fra det lokale beredskab, siger, at folk i nærområdet allerede selv er begyndt at flygte.

- I går aftes begyndte folk selv at forlade stedet helt retningsløst. Det er på grund af vulkanudbruddet og materiale som for eksempel små sten, der falder ned. Så folk spreder sig for at finde veje væk fra stedet, siger Jandry Paendong.

Han fortæller, at 20 ansatte hjælper til med evakueringsarbejdet. Det sker med både fra Tagulandangs kyst.

/ritzau/AFP