Assad får ny periode som præsident ved kritiseret syrisk valg

Bashar al-Assad er genvalgt til sin fjerde syvårige periode som præsident i det krigshærgede Syrien.

Syriens præsident, Bashar al-Assad, er blevet genvalgt ved et valg, som både Vesten og oppositionen har kritiseret for ikke at leve op til demokratiske standarder.

Det syriske parlaments formand, Hammouda Sabbagh, oplyser torsdag, at den siddende præsident i det krigshærgede land har fået 95,1 procent af stemmerne efter onsdagens valg.

De to andre kandidater ved valget fik 1,5 procent og 3,3 procent af stemmerne.

Valgdeltagelsen var ifølge parlamentsformanden på 78 procent.

Bashar al-Assad har været præsident i Syrien siden 2000, da hans far, den daværende præsident, Hafez al-Assad, døde.

Syrien afholdt senest valg i 2014 midt under borgerkrigen, hvor Assad vandt med 88 procent af stemmerne.

Borgerkrigen menes at have kostet flere end 388.000 mennesker livet.

/ritzau/Reuters