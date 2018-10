Assange: Ecuador vil udlevere mig til USA

WikiLeaks-stifter frygter, at Ecuador vil fratage ham asyl og sende ham til USA, hvor han risikerer fængsel.

WikiLeaks-stifter Julian Assange er bange for, at han vil blive smidt ud af Ecuadors ambassade i London, hvor han har boet de seneste fem år, og blive sendt til USA.

I USA risikerer han at blive tiltalt for at have offentliggjort hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.

WikiLeaks har offentliggjort talrige dokumenter fra whistleblowers, blandt andet sergent Chelsea Mannings afsløringer af, hvordan amerikanske helikopterpiloter skød og dræbte civile irakere under krigen i Irak.

Assange talte i telefon fra ambassaden i London som led i en retssag, han har anlagt mod Ecuadors regering. Retssagen finder sted i Ecuadors hovedstad, Quito.

Her sagde Assange, at han er bange for, at Ecuadors præsident, Lenin Moreno, allerede har besluttet at annullere beslutningen om at give ham asyl, men blot ikke har givet ordren endnu.

WikiLeaks-stifteren har sagsøgt regeringen i Ecuador for at krænke hans "grundlæggende rettigheder og frihed".

Ambassaden har pålagt ham nye regler, blandt andet at han selv skal betale sine telefonregninger og sin lægebehandling, og at han skal gøre rent efter sin kat.

Assange mener, at Ecuador forsøger at presse ham ud fra sit tilflugtssted på landets ambassade i London.

Han anklager også Ecuador for at begrænse hans adgang til omverdenen.

I marts i år mistede WikiLeaks-stifteren sin internetadgang, og han blev frataget sin mobiltelefon, ligesom at han fik forbud mod at få gæster på ambassaden.

Ecuador begrundede beslutningen med, at Assange havde brudt en skriftlig aftale om ikke at blande sig i landets udenrigspolitik.

