AstraZeneca-leverance til EU halveres i denne uge

AstraZeneca kan ikke levere det lovede antal vaccinedoser til Europa i denne uge, oplyser selskabet.

EU kan se frem til at modtage langt færre AstraZeneca-vacciner i denne uge end planlagt.

Selskabet meddeler ifølge nyhedsbureauet AFP, at halvdelen af de vaccinedoser, der skulle leveres til EU i denne uge, er forsinket.

I forvejen er AstraZenecas vaccine mod covid-19 præget af problemer. Brugen af vaccinen er således sat på pause - eller bruges kun på bestemte aldersgrupper - i en lang række lande.

Det skyldes, at flere personer er blevet ramt af blodpropper efter vaccination med AstraZeneca.

Blodpropperne er kendetegnet ved, at patienterne har fået flere blodpropper, samtidig med at de havde et lavt antal blodplader.

I Danmark har brugen af vaccinen været helt i bero, siden Lægemiddelstyrelsen fik nys om, at blodpropperne kunne have noget at gøre med vaccinen, i begyndelsen af marts.

/ritzau/