Hemmelig kontrakt med AstraZeneca fremlægges efter EU-strid

I den offentliggjorte kontrakt med vaccineproducent er tal om leverancer redigeret væk, bekræfter talsmand.

Efter en uge med intense diskussioner mellem AstraZeneca og EU om leveringer af coronavacciner er parterne fredag blevet enige om at offentliggøre den aftale, der ligger til grund.

Det er dog en redigeret tekst, der lægges frem. Den indeholder således ikke alle detaljer om leverancer.

EU-Kommissionen har længe sagt, at man lagde pres på vaccineproducenterne for at få dem til at acceptere offentliggørelse.

- Transparens og ansvar er vigtigt for at vinde EU-borgernes tillid, og for at sikre at de kan stole på effekten og sikkerheden af de vacciner, der indkøbes på EU-plan, hedder det i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionens cheftalsmand, Eric Mamer, bekræfter, at der er nogle tal, der er fjernet i den kontrakt, der er lagt frem.

- Vi kan ikke give tallene. De er redigeret væk, så det er klart, at jeg ikke kan oplyse dem. Men der er en tidsplan i kontrakten - opdelt i kvartaler, siger Mamer.

Han siger, at EU-Kommissionen i forhandlinger "naturligvis har diskuteret leverancer af vacciner".

Kontrakten blev indgået i august 2020. Den går på, at EU kan købe op til 300 millioner doser af vaccinen med mulighed for køb af yderligere 100 millioner.

AstraZeneca har tidligere i år meddelt, at virksomheden kommer til at levere markant færre doser i første kvartal, end EU tidligere var stillet i udsigt.

Samtidig er det kommet frem, at Storbritannien ville få flere vacciner, end briterne havde fået lovning på.

Det har skabt skuffelse og vrede blandt EU-landene og i EU-Kommissionen, og EU-Kommissionen har arbejdet på en system for eksport-transparens, så EU-landene i det mindst ved, om vacciner produceret i EU eksportes ud af unionen.

Det kunne potentielt være første skridt i et eksportforbud, men det er ikke bekræftet.

Vaccinen fra AstraZeneca er endnu ikke godkendt til brug i EU. En sådan godkendelse ventes fredag fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Tidligere har CureVac godkendt en offentliggørelse af kontrakten med EU. Også i den var nogle oplysninger streget ud.

EU-Kommissionen har på vegne af EU-landene indgået kontrakter med seks producenter om vacciner mod coronavirus.

Indtil nu har to vacciner fået en betinget markedsgodkendelse. Men EU-landene håber at kunne tage en tredje vaccine i brug fra næste uge, når EMA fredag har taget stilling til AstraZenecas vaccine.

