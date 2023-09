Astronauter bestiller syltet til første måltid tilbage på Jorden

Når de russiske astronauter, som lige nu opholder sig på Den Internationale Rumstation (ISS), vender hjem til den blå planet, har de meget specifikke ønsker til menuen for deres første måltid.

Syltede agurker, syltede svampe og vandmelon står på ønskelisten.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass, inden jordlandingen efter planen skal finde sted om eftermiddagen dansk tid 27. september.

De russiske astronauter forventes senere på måneden at gå om bord på rumskibet Sojuz MS-23, som skal fragte dem tilbage til Jorden.

Dmitrij Petelin, der er en af de astronauter, som skal tilbage til Jorden på Sojuz MS-23, bekræfter over for Tass, at det planlagte landingstidspunkt er 13.18 dansk tid den 27. september.

- Vi er allerede begyndt at laste gods ind i kapslen på Sojuz MS-23, siger han til Tass.

