Astronomer finder usædvanligt lille og brandvarm planet

En international gruppe astronomer har fundet en planet, der vejer cirka halvdelen af Jorden og kan nå temperaturer på 1500 grader.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Planeten, der menes primært at være lavet af jern, befinder sig omkring 31 lysår fra Jorden og har fået navnet GJ 367 b.

Et lysår er den afstand, som lyset tilbagelægger på et år. Det svarer til cirka 9,5 billioner kilometer. Til sammenligning er Jorden 0,0000158 lysår fra Solen - svarende til cirka 150 millioner kilometer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en gruppe astronomer fra det tyske Institut for Planetforskning, der har fundet den usædvanligt lille exoplanet.

Dens radius er cirka tre fjerdedele af Jordens, og den vejer omkring halvdelen af Jorden. En dag på planeten er under otte timer lang.

- Den er kommet på listen over planeter, der er mindre end Jorden, og den har ført forskningen et skridt tættere på at finde en "anden Jorden", siger Kristine Lam, der stod i spidsen for gruppen af astronomer.

Selve planeten kan dog ikke betragtes som en ny Jorden.

- Overfladetemperaturen kan blive op til 1500 grader. Det er en temperatur, hvor alle sten og metaller smelter, siger Szilard Csizmadia, der sammen med Kristine Lam har anført den internationale forskergruppe.

Den lille planet bliver sammenlignet med Merkur i vores solsystem og er "en af de letteste af de omkring 5000 exoplaneter, vi kender i dag".

En exoplanet er en planet, der kredser om en anden stjerne end Solen.

/ritzau/