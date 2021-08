Astronomer ser mulighed for liv på særlig planettype

Astronomer har en ny klasse af planeter i kikkerten som potentielt hjemsted for liv i rummet.

Det fremgår af et nyligt offentliggjort studie i Astrophysical Journal, skriver den britiske avis The Guardian torsdag.

Hidtil har forskere i deres søgen efter liv i rummet især set på planeter med jordlignende atmosfære, størrelse, masse og temperatur.

Men såkaldte Hycean-planeter har nu fanget deres opmærksomhed.

De er varme, dækket af oceaner, kan være væsentligt større end Jorden, og deres atmosfære er rig på brint.

Ifølge nyhedsbureauet dpa menes der at være flere af dem end de jordlignende planter, og de kan muligvis også være lettere at undersøge.

I alt kender man til knap 4500 såkaldte exoplaneter, der kendetegner sig ved at kredse om andre stjerner end Solen.

I den kendte population af exoplaneter er de planeter, som opfylder kriterier for potentielt at være Hycean-planter, ifølge mediet Forbes den dominerende klasse.

Ifølge forskerne bag studiet kan man endda håbe på at finde tegn på liv inden for to til tre år på den slags planeter.

- Hycean-planeter åbner for en helt ny boulevard, som vi kan gå nedad i vores søgen efter liv andre steder, siger Nikku Madhusudhan, som er astrofysiker ved Cambridge Institute of Astronomy, ifølge dpa.

/ritzau/