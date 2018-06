Asylcentre i Texas anklages for misbrug og misrøgt

Siden 2014 har 13 asylcentre i Texas modtaget alvorlige klager. To centre er efterfølgende blevet lukket.

Flere af de amerikanske asylcentre, der huser uledsagede flygtninge- og migrantbørn, har en lang række anklager om misbrug og misrøgt bag sig.

Det viser en netop offentliggjort undersøgelse, som avisen Texas Tribune og Center for Undersøgende Journalistik står bag.

Anklagerne lyder blandt andet på fysisk og seksuelt misbrug samt brud på reglerne for børnenes sikkerhed og velbefindende.

Asylbørnene bor ofte i lange perioder på de privatdrevne centre, der er placeret forskellige steder i den amerikanske delstat. Børnene har enten krydset grænsen alene eller er blevet fjernet fra deres forældre ved ankomsten til USA.

Siden 2014 har 13 asylcentre i Texas modtaget adskillige alvorlige klager, hvilket har ført til lukningen af to centre.

Anklagerne om misrøgt er dateret to årtier tilbage og frem til i dag.

En af virksomhederne, der har overtrådt loven, er Southwest Key Programs i Texas. Virksomheden driver flere centre og har modtaget op mod 246 punkter med fejl og mangler.

Virksomheden har fået massiv medieomtale den seneste uge, efter det er kommet frem, at op mod 1500 børn er indespærret i store bure i et nedlagt Walmart supermarked, der drives af netop Southwest Key Programs.

Centret er ikke blevet lukket.

Et af de centre, der derimod ikke eksisterer længere, havde modtaget mere end 100 klager. Heriblandt var "upassende seksuel kontakt mellem medarbejdere og børn, hård afstraffelse og forsømmelig medicinsk pleje".

Rapporten fra Texas Tribune og Center for Undersøgende Journalistik kommer, samme dag som USA's præsident, Donald Trump, underskrev et direktiv, der skal forhindre, at migrantfamilier bliver adskilt ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Præsidentens ændrede kurs kommer efter et intenst pres fra hele det politiske spektrum i USA og megen kritik fra udenlandske regeringer af en praksis med at adskille børn fra deres forældre, når familier er kommet illegalt ind i USA.

Videooptagelser af børn i store bure og lydoptagelser af grædende børn har udløst vrede hos mange grupper i USA - både i erhvervslivet, hos præster og menigheder og i borgerretsgrupper.

/ritzau/