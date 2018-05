Atomaftale med Iran fortsætter også uden USA

Frankrig, Storbritannien og Tyskland vil ikke opgive atomaftale, selv om USA vælger at stå udenfor.

Frankrig, Storbritannien og Tyskland vil fastholde atomaftalen fra 2015 med Iran, uanset om USA senere i denne uge beslutter at bryde ud af aftalen.

Det franske udenrigsministerium siger ifølge Reuters, at de tre lande er enige om, at en opretholdelse af aftalen er den bedste måde, hvorpå spredning af atomvåben kan undgås.

- Tyskland ser ikke nogen grund til at opgive atomaftalen, som er indgået mellem Iran og seks lande, og vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde den, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

- Vi fortsætter med at tro på, at denne aftale gør verden mere sikker, og at verden ville være mere usikker uden, understreger Maas, som mandag holdt en fælles pressekonference med sin franske modpart, Yean-Yves Le Drian.

- Vi frygter en eskalerende krise, hvis aftalen opgives, pointerer han.

Iran har underskrevet samtalen sammen med USA, Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Rusland og Kina.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, opfordrede også præsident Trump til at blive i aftalen, da han besøgte den amerikanske præsident i sidste måned. Iran understregede for et par dage siden, at man ikke vil genforhandle atomaftalen med stormagterne.

Iran åbnede mandag øjensynligt for den mulighed, at atomaftalen kan bestå, selv om USA trækker sig ud. Forudsætningen for dette er en EU-garanti for, at Iran fortsat tjener på aftalen.

Det siger den iranske præsident, Hassan Rouhani, under et møde med politikere i byen Mashhad i det nordøstlige Iran Her udtalte Rouhani, at USA begår "en strategisk fejl".

USA ventes at træffe en afgørelse 12. maj.

/ritzau/Reuters