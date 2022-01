Atomprogram gør, at Iran nøjes med symbolsk hævn for likvidering af general

Irans forsøg på at gengælde USA’s likvidering af militærleder Qassem Soleimani for to år siden er mere en symbolsk handling end et hævntogt

Hver gang den 3. januar nærmer sig, er det Irans tid til at holde tungen lige i munden. Det er årsdagen for USA’s likvidering af chefen for Irans revolutionsgarde, general Qassem Soleimani i 2020. På den ene side er man nødt til at vise vilje og kapacitet til at gengælde likvideringen, der fejede det iranske regimes mest populære mand af den regionale bane. På den anden side er Iran også nødt til ikke at gå over grænsen ved at kaste sig ud i et hævntogt, der kan true de igangværende atomforhandlinger og måske endda medføre en militær eskalering.