Atomvagthund i Zaporizjzja: Militær aktivitet øges ved kraftværk

Der er øget militær aktivitet omkring atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine, som er under russiske soldaters kontrol.

Det advarer chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) om under et besøg på kraftværket onsdag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Det er åbenlyst, at den militære aktivitet øges i hele denne region, siger chefen for IAEA, Rafael Grossi.

Rafael Grossi håber, at Ukraine og Rusland kan blive enige om et regelsæt, der skal sikre sikkerheden omkring Zaporizjzja-værket.

- Jeg forsøger at forberede og fremsætte nogle realistiske tiltag, der kan godkendes af alle parter.

- Vi er nødt til at undgå katastrofen. Jeg er optimist og tror på, at det er muligt, siger Grossi ifølge russiske statsmedier.

Over for AFP uddyber chefen for IAEA, at agenturet blandt andet ønsker en aftale om, at parterne - Ukraine og Rusland - ikke angriber værket.

Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk. Det ligger i det sydøstlige Ukraine nær byerne Mykolajiv og Mariupol.

Atomkraftværket blev besat af russiske soldater få dage efter Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

Efterfølgende har der været voldsomme kampe nær værket. Rusland og Ukraine har skiftevis anklaget hinanden for at angribe værket.

Det har ført til stor bekymring for, at der vil ske skade på værket, og at det i værste fald kan resultere i en atomkatastrofe.

FN har da også opfordret til, at der etableres en demilitariseret zone omkring det store atomkraftværk.

Ifølge det statslige, russiske nyhedsbureau Tass er Rafael Grossi blevet vist rundt på værket. Han har blandt andet set de skader, som kampe i området har forårsaget på atomkraftværket.

Chefen for IAEA besøgte også kraftværket i september sidste år.

En mindre dele af atomkraftværket er i drift. Værket har dog et par gange under krigen været sat helt ud af drift på grund af luftangreb.

