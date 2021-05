Atomvagthund: Irans lager af beriget uran vokser

Iran har 16 gange så stor en mængde beriget uran som tilladt i atomaftalen fra 2015, viser rapport fra IAEA.

Iran overskrider fortsat mange af de grænser for berigelse af uran, som er fastsat i den atomaftale, der i disse uger genforhandles med USA og andre parter.

Landet menes nu at have over tre ton - eller nærmere betegnet 3241 kilo - uran, der er beriget i forskellig grad. Aftalen tillader iranerne at have 202,8 kilo.

Det skriver Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i en kvartalsrapport, der er offentliggjort mandag aften.

Der er tale om en vurdering, fordi atomvagthunden ikke har haft fuld adgang til at kontrollere den iranske beholdning af beriget uran, fremgår det ifølge nyhedsbureauet Reuters af rapporten.

Blandt de nyheder, der kan læses i rapporten, er, at Iran nu ligger inde med 2,4 kilo uran, der er beriget op til 60 procents renhed. Da IAEA for tre måneder siden udgav sin seneste kvartalsrapport, havde Iran ikke noget uran, der var så højt beriget.

Dermed nærmer landet sig det niveau, hvor uranen kan bruges til atomvåben. Det kræver 90 procents renhed eller mere.

Hvis uranen skal bruges til at producere energi, kræves kun fem procents renhed.

Mængden af uran, der er beriget til 20 procents renhed, er ifølge IAEA's vurderinger 62,8 kilo. Det er en markant stigning i forhold til de 17,6 kilo, der var tale om i rapporten fra februar.

IAEA kritiserer desuden Iran for ikke at have givet en forklaring på de spor af beriget uran, der er fundet flere steder, som iranerne ikke har indberettet til agenturet.

Siden begyndelsen af april har forhandlere holdt møder i Østrigs hovedstad, Wien. De skal forsøge at genoplive den atomaftale, der blev indgået med Iran i 2015.

Aftalen har hængt i en tynd tråd siden 2018, da USA's daværende præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen.

Siden har Iran i stigende grad bevæget sig væk fra de forpligtelser, landet havde, og beriger i dag uran i en langt højere grad, end aftalen tillader.

Den atomaftale, som USA trak sig fra, indeholdt også bestemmelser om, at IAEA's inspektører skulle have adgang til at inspicere de iranske atomanlæg.

Indtil USA's exit var det IAEA's vurdering, at Iran levede op til aftalen.

/ritzau/Reuters