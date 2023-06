Atomvagthund opfordrer til at beskytte køledam ved Zaporizjzja-værk

Der bør i en lokal køledam, som ligger over et reservoir tilhørende en ødelagt dæmning, være nok vand til at holde atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine nedkølet "nogle måneder".

Det skriver Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i en meddelelse tirsdag.

Den ukrainske Nova Kakhovka-dæmning blev natten til tirsdag ramt af eksplosioner, hvilket har ført til, at vandstanden i et reservoir, som bruges til at holde kraftværket nedkølet, falder med fem centimeter i timen.

- Hovedtilgangen af kølevand kommer fra reservoiret og pumpes op igennem kanaler tæt på det termiske kraftværk på stedet, skriver IAEA.

- Det anslås, at vandet, som tilføres ad denne vej, vil kunne slå til i nogle dage.

Men en separat køledam kan også bruges til at nedkøle værket, og Zaporizjzja har brug for mindre mængder vand end normalt, da reaktorerne har været lukket ned.

Sektionsleder på DTU Fysik Bent Lauritzen forklarer, at det er årsagen til, at IAEA kan sige, at værket fortsat er sikkert.

- Situationen er stadig sådan, at værket er i sikker tilstand, understreger han.

- Værket skal have køling, og det skal have adgang til strøm og vand for at kunne nedkøle de seks reaktorer, der er.

- Men fordi reaktorerne har været lukket i flere måneder, så er behovet for køling reduceret tilsvarende. Så man vil kunne klare sig med vand fra den lokale køledam, forklarer han.

IAEA udtaler, at det er af afgørende betydning, at den lokale køledam holdes intakt.

Dammen er dog ikke den eneste kilde til kølevand, melder IAEA.

Og skulle der ske noget med den, kan der formentlig også findes andre løsninger, mener Bent Lauritzen.

- Det bliver lidt hypotetisk. Men selv om den også skulle blive brudt, så er behovet så småt, at man formentlig vil kunne klare sig med andre kilder til vand, siger DTU-sektionslederen.

