Atomvagthund ser vilje til at sikre ukrainsk atomkraftværk

IAEA-chef ser tegn på, at Rusland og Ukraine måske vil indgå aftale om at stoppe beskydning ved Zaporizjzja.

Både Ukraine og Rusland har vist "tegn på, at de er interesserede" i at oprette en sikkerhedszone omkring atomkraftværket Zaporizjzja.

Det siger chefen for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi.

- Det, vi virkelig har brug for her, er, at Ukraine og Rusland bliver enige om et meget simpelt princip om ikke at angribe eller beskyde værket, siger Grossi på et pressemøde i Wien.

Han tilføjer, at begge sider er i kontakt med IAEA om emnet, og at de "stiller mange spørgsmål".

- Jeg har set tegn på, at de er interesserede i den aftale, siger Grossi efter et IAEA-møde mandag.

Der har i ugevis været kampe nær atomkraftværket. Flere af dets bygninger er blevet ramt. Det har udløst frygt for, at det kan ende i en atomkatastrofe.

Russiske styrker kontrollerer området, men atomkraftværket er bemandet af ukrainere.

Regeringen i Ukraine kræver, at russiske styrker trækker sig ud af området.

En talsmand for det ukrainske udenrigsministerium siger, at atomkraftværket kun kan sikres med "en ende på besættelsen, demilitarisering og tilbagevenden til ukrainsk kontrol".

- Alle IAEA's bestræbelser skal være fokuseret på at nå det mål. Alt andet end det vil ikke få Rusland til at stoppe sin farlige leg, skriver talsmanden, Oleg Nikolenko, på Twitter.

I Wien siger Rafael Grossi mandag, at "områder, der har at gøre med større demilitarisering eller bevægelse af tropper ikke er en del af mit mandat".

Den 1. september lykkedes det IAEA med Grossi i spidsen at nå frem til atomkraftværket for at inspicere, hvad der er sket med det.

Få dage senere præsenterede IAEA en rapport, der blandt andet nævner ødelæggelser på værket. Den opfordrer også til, at der oprettes en sikkerhedszone omkring Zaporizjzja.

De to krigsførende parter har accepteret, at IAEA efterlader to inspektører på kraftværket permanent.

På den måde kan inspektørerne give meldinger på førstehånd om situationen på Zaporizjzja, der er Europas største atomkraftværk.

IAEA's styrelsesråd mødes i denne uge og ventes at vedtage en resolution, der opfordrer Rusland til "omgående at stoppe" alle handlinger omkring de ukrainske atomkraftværker og overlade den fulde kontrol til "kompetente myndigheder".

/ritzau/AFP