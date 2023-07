Atomvagthund ventes at godkende japansk plan om radioaktivt vand

Det forventes, at Japan tirsdag modtager en rapport fra Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), der vil tage stilling til planen for radioaktivt vand fra atomkraftværket Fukushima, der de næste 30 til 40 år skal lukkes ud i havet.

Det ventes, at IAEA godkender landets plan for, at det radioaktive vand kan lukkes ud i Stillehavet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Agenturets leder, Rafael Grossi, tager tirsdag hul på et fire dage langt besøg i Japan, hvor han skal mødes med den japanske premierminister, Fumio Kishida, og overbringe resultaterne af en to år lang sikkerhedsundersøgelse.

Japan har ikke meldt noget specifikt ud om, hvornår landet begynder at lukke det radioaktive vand ud.

Den japanske regerings plan har mødt skarp modstand fra flere nabolande, herunder Kina.

Kina har kaldt planen "uansvarlig og upopulær" og mener, at det er en trussel mod fødevaresikkerhed.

Den kinesiske ambassade i Japan gentog tirsdag sin protest.

Også den japanske fiskeriindustri frygter, hvad planen kan betyde for yderligere tab i industrien.

Japan har planer om at lukke 1,3 billioner liter vand ud, som har været brugt til at nedkøle atomkraftværket Fukushima, der blev slemt beskadiget under et jordskælv i 2011.

Vandet er blevet filtreret, så det meste af de radioaktive elementer er blevet fjernet.

Det er dog ikke lykkedes at adskille stoffet tritium - en hydrogenisotop, der er svær at adskille fra vand.

Værdierne i det behandlede vand vil dog blive nedbragt til under internationalt godkendte standarder, før det vil blive lukket ud i Stillehavet.

Atomkraftværker verden over lukker med jævne mellemrum vand ud, der indeholder mere tritium end den koncentration, der er at finde i vandet fra Fukushima-værket.

