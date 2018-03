Attentater mod tyrkiske moskéer i Tyskland

18 tyrkiske moskéer er på to måneder ramt af brandattentater i Tyskland. Myndighederne mener, at konflikten i Syrien nu er kommet til Tyskland.

Inden for de seneste to måneder er 26 moskéer i Tyskland blevet udsat for brandattentater.

Det er sket over hele landet, og det er overvejende moskéer med tyrkiske menigheder, der er ramt.

Avisen Die Welt skriver, at 18 af de 26 moskéer drives af Ditib - Det Tyrkiske Muslimske Råd, som er en paraplyorganisation for forskellige tyrkiske foreninger.

Dertil kommer, at der er meldt om mindst 12 andre attentater på tyrkiske butikker eller foreninger