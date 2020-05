Attentatmand skyder og dræber vagt under protest i Californien

Når nogen bevist går efter en politibetjent, er der tale om indenlandsk terrorisme, siger viceminister.

En sikkerhedsvagt blev fredag aften skudt og dræbt under en protest i Oakland, Californien. Vagten var ansat ved den føderale sikkerhedstjeneste under ministeriet for indenlandsk sikkerhed i USA.

Det oplyser FBI i en erklæring, skriver CNN.

En anden vagt blev såret og er i kritisk tilstand.

Det oplyser Chad Wolf, der er fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, på et pressemøde lørdag.

- På det seneste har vi været vidne til et direkte angreb på vores lovhåndhævende samfund.

- I går aftes i Oakland, Californien, skød en attentatmand på kujonagtig vis to føderale ansatte, der stod vagt ved en protest, siger Chad Wolf ifølge CNN.

Imens betegner viceminister i ministeriet for indenlandsk sikkerhed Ken Cuccinelli handlingen som "terror".

- Lad mig gøre det klart, at når nogen går efter en politibetjent eller en politistation med intentionen om at gøre skade eller skræmme, så er der tale om indenlandsk terrorisme, siger han på lørdagens pressemøde.

/ritzau/