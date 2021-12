Auktion over nøgle til Mandelas fængselscelle vækker vrede

Sydafrikas regering forlanger, at historisk fængselsnøgle bliver fjernet fra auktion over Mandela-genstande.

Nøglen til Nelson Mandelas fængselscelle på Robben Island er blandt de genstande fra den sydafrikanske nationalhelts liv, som snart bliver sat til salg på en auktion. Og det falder ikke i god jord hos landets regering.

- Denne nøgle tilhører det sydafrikanske folk, museet på Robben Island og den sydafrikanske stat, siger Nathi Mthethwa, der er minister for sport, kunst og kultur.

- Det er ikke nogens personlige ejendel. Nøglen skal omgående leveres tilbage til de retmæssige ejere, og denne auktion skal standses, tilføjer han.

Fængselsnøglen er hovedattraktionen på auktionen den 28. januar, som varetages af det britiske auktionsfirma Guernsey's.

- Det er ufatteligt, at Guernsey's, som tydeligvis kender vort lands smertefulde historie og nøglens symbolik, overvejer at bortauktionere nøglen, siger Nathi Mthethwa.

Auktionshuset afviser kritikken og henviser til, at indtægterne fra salget skal være med til at finansiere et stort mindesmærke for Mandela.

Ifølge lokale medier er det Nelson Mandelas tidligere mangeårige fængselsvagt Christo Brand, som er sælger af nøglen.

Frem til at Nelson Mandela døde i 2013 som 95-årig, var de to nære venner.

Mandela blev sammen med ti andre ledende figurer i den sydafrikanske frigørelsesbevægelse ANC anholdt i 1961.

To år senere blev han idømt en livstidsstraf for landsforræderi.

I 1990 blev Mandela løsladt. Da havde han tilbragt 27 år i forskellige fængsler. Heraf 18 år på fangeøen Robben Island ud for Cape Town.

Mandela blev i 1994 valgt som Sydafrikas første sorte præsident, efter at apartheidsystemet i landet var blevet afskaffet.

Året forinden blev han tildelt Nobels fredspris sammen med apartheidregimets sidste leder, F. W. de Klerk. Mandela var præsident frem til 1999.

/ritzau/AFP