Auschwitz-overlevere frygter ikke at kunne vende tilbage

Onsdag er det 76 år siden koncentrationslejren Auschwitz blev befriet. Overlevere frygter ikke at vende retur.

Overlevere fra de nazisters koncentrationslejre i Auschwitz i det tyskbesatte Polen frygter, at de ikke kan vende tilbage og fortælle deres historie. Det skriver Reuters.

De fleste overlevende er mere end 80 år gamle, og corona frygtes at kunne blive slutningen på æraen, hvor de fortæller deres historie til de besøgene.

- Selv hvis der ikke var nogen pandemi, ville der være færre overlevere ved hvert jubilæum, siger Marian Turski til nyhedsbureauet.

Han er en af overleverne og er i dag 94 år gammel.

- Folk på min alder, der allerede er sårbare over for mange andre sygdomme, står også forrest ved denne her virus, siger han.

Onsdag er det 76 år siden, at fangerne i Auschwitz-Birkenau blev befriet. Lejren var en del af det, der kendes som Holocaust.

Holocaust er en betegnelse for nazisternes forfølgelse og forsøg på at udrydde jøder i Europa frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.

/ritzau/