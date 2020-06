Australien er under cyberangreb fra en fremmed stat

Angrebene er målrettet regeringen, politiske organisationer og vigtige tjenesteudbydere, siger Scott Morrison.

En "sofistikeret statslig aktør" har i månedsvis forsøgt at hacke en lang række australske organisationer og har for nylig intensiveret sine angreb.

Det fortæller Australiens premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde i Canberra fredag morgen lokal tid.

Angrebene er målrettet alle niveauer i regeringen, politiske organisationer, vigtige tjenesteudbydere og infrastrukturoperatører.

- På grund af angrebenes omfang og natur ved vi, at det er en sofistikeret, statsbaseret cyberaktør, siger Scott Morrison.

Premierministeren siger videre, at der ikke er mange statslige aktører, der er i stand til at iværksætte denne type angreb. Han afviser dog at identificere, hvilket land der står bag.

Ifølge Australiens forsvarsminister, Linda Reynolds, viser en vurdering, at der ikke i stort omgang er sket krænkelser af personfølsomme oplysninger.

I september sidste år afslørede nyhedsbureauet Reuters, at den australske regering et halvt år forinden - i marts 2019 - konkluderede, at Kina var ansvarlig for et hackerangreb mod det australske parlament.

Australiens regering gik aldrig offentligt ud og identificerede Kina som kilden til angrebet, og Kina benægtede, at landet stod bag.

/ritzau/Reuters