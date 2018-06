Australien får medhold i brug af simple tobakspakker

Den emballage, som Australien bruger til at pakke cigaretter, er med til at fremme sundhed, siger WTO i dom.

Australien har torsdag fået klart medhold ved verdenshandelsorganisationen (WTO) i landets meget restriktive regler for indpakningen af tobaksprodukter.

Det var Cuba, Indonesien, Honduras og Dominikanske Republik, som havde klaget over Australiens fremgangsmåde. Det skriver Reuters.

I afgørelsen lyder det fra WTO, at Australiens lovgivning om "simpel emballage" bidrager til at forbedre folkesundheden ved at brugen af tobak og eksponeringen heraf.

Dommen afviser også, at lignende alternative foranstaltninger ville være lige effektive.

Afgørelsen kan give grønt lys for, at andre lande kan benytte sig af samme metoder, som Australien gør brug af. Det kan også få betydning for indpakning af både alkohol og junk food.

Reglerne for reklamer og sundhedsadvarsler på tobaksvarer er hårdere i Australien, end de er i andre lande.

I 2010 blev de nuværende retningslinjer introduceret. De forbyder logoer og stærke farver på cigaretpakker til fordel for olivenfarvede pakker med tobaksmærkets navn skrevet med småt med en standard skrifttype.

