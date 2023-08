Australien finder ligrester efter militærhelikopters styrt

Der er blevet fundet ligrester på det sted, hvor en australsk militærhelikopter styrtede i havet ud for landets nordøstlige kyst.

Det oplyser myndighederne torsdag.

Fire besætningsmedlemmer var om bord på militærhelikopteren, der var af typen MRH-90 Taipan, da den styrtede tæt på Whitsunday Islands under en natlig militærøvelse 28. juli.

Hærens stabschef, Greg Bilton, siger til journalister i delstaten Queensland, at ligresterne er blevet fundet af et fjernstyret undervandsfartøj.

Artiklen fortsætter under annoncen

De befandt sig omkring 40 meter under havets overflade sammen med vragrester fra helikopteren - herunder dele af cockpittet.

Stabschefen siger, at de jordiske rester sandsynligvis ikke bliver identificeret, indtil mere af vraget er blevet fundet.

Landets forsvarsminister, Richard Marles, har allerede oplyst, at man ikke regner med at finde overlevende.

Eftersøgningsarbejdet er blevet hindret at stærk strøm og dårligt vejr, der ventes at vare indtil et godt stykke ind i næste uge, tilføjer han.

I mellemtiden er en efterforskning af, hvad der forårsagede styrtet også blevet iværksat. Men eftersøgningsholdene har endnu ikke fundet helikopterens sorte boks.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en svær opgave, men vi vil gøre vores absolut bedste for at finde den - den sorte boks er afgørende for at hjælpe os med at forstå, hvad der faktisk er sket, siger Bilton.

Han fortæller, at al kommunikation fra helikopteren var "normal" inden styrtet.

På grund af styrtet skal alle Australiens helikoptere af Taipen-typen blive på landjorden. Forsvarsministeren siger, at de vil blive på landjorden, indtil efterforskningen af styrtet er gennemført.

Taipen-helikopterne er desuden snart fortid i det australske forsvar, der inden udgangen af i år skifter til helikoptere af typen Black Hawk.

/ritzau/AFP