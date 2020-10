Australien fordømmer undersøgelse af kvinder i lufthavn i Qatar

Efter at en nyfødt baby blev fundet på et lufthavnstoilet, blev kvinder tvunget til upassende undersøgelse.

En hændelse i en lufthavn i Doha i Qatar, hvor adskillige kvinder blev undersøgt på upassende vis, er blevet overdraget til det føderale politi i Australien.

Det oplyser australske myndigheder.

Kvindelige passagerer fra et Qatar Airways-fly, heriblandt 13 australiere, blev tvunget til at gennemgå en gynækologisk undersøgelse i en ambulance på landingsbanen, efter at en nyfødt baby var blevet fundet i lufthavnsterminalen.

Den efterladte baby blev fundet på et toilet i Hamad International Airport, rapporterer tv-netværket Seven News.

Australiens udenrigsminister, Marise Payne, bekræfter mandag, at den australske regering har taget sagen op med den qatarske ambassadør.

Udenrigsministeren fortæller videre, at "den ekstraordinære hændelse", der fandt sted tidligere i oktober, også er blevet anmeldt til det føderale politi i Australien.

- Dette er en stærkt foruroligende og stødende hændelse. Det er ikke noget, jeg nogensinde har hørt om før i mit liv - i nogen som helst sammenhæng, siger Marise Payne.

Hun tilføjer, at den australske regering "har gjort sine synspunkter i sagen meget klare over for regeringen i Qatar".

Ifølge Australian Broadcasting Corporation har Hamad-lufthavnen udsendt en erklæring, hvori der står, at den nyfødte baby fortsat er uidentificeret og modtager behandling på hospitalet.

- Læger har udtrykt bekymring over morens helbred og velbefindende, efter at hun lige har født og beder om, at hun giver sig til kende, står der i erklæringen.

/ritzau/Reuters