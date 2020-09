Australien forlænger internationalt rejseforbud

På grund af coronakrisen fortsætter Australien med i vidt omfang at skærme sig selv for omverdenen.

Australien forlænger indrejseforbuddet for udlændinge med mindst tre måneder.

Formålet er at beskytte landet mod spredning af coronavirus.

Forbuddet blev meddelt tilbage i marts, hvor også australiere og folk med permanent opholdstilladelse blev forbudt at forlade landet, medmindre de fik en undtagelse.

Sundhedsminister Greg Hunt oplyser, at en såkaldt "kriseperiode" er forlænget mindst indtil 17. december.

Det er sket på baggrund af vejledning fra et rådgivende sundhedsudvalg, som mener, at "både den nationale og internationale covid-19-situation udgør en uacceptabel offentlig sundhedsrisiko".

- Forlængelsen af kriseperioden er et passende modsvar på den risiko, siger Hunt.

Med beslutningen bliver også regelmæssige internationale fly- og krydstogtsruter suspenderet.

Samtidig skal det under "kriseperioden" sikres, at en række nødvendige varer er tilgængelige for befolkningen.

/ritzau/dpa