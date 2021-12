Australien genåbner grænser for udlændinge

Efter næsten to år er det igen muligt for blandt andre udenlandske studerende at rejse ind i Australien.

Efter et næsten to år langt forbud mod at rejse ind i Australien lysner det for veluddannede migranter og udenlandske studerende.

Landet har således onsdag genåbnet sine grænser for disse to grupper.

Det sker i et forsøg på at booste en økonomi, der er ramt af coronanedlukninger, som er blevet ophævet og taget i brug igen. Derudover sker det for at genstarte internationale rejser.

Fremkomsten af den nye coronavariant, Omikron, forsinkede genåbningen med to uger, efter at sundhedsmyndigheder ønskede en midlertidig pause for at opnå mere information om varianten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Indtil videre viser den tilsyneladende mildere symptomer end andre coronavarianter.

- Vi kommer til at leve med denne virus, og vi kommer ikke til at lade den trække os tilbage til, hvor vi har været. Det siger landets premierminister, Scott Morrison, til radiostationen 4CB onsdag.

- Vi har en af de højeste vaccinationsrater, hvilket betyder, at vi kan bekæmpe den. Vi behøver ikke at overgive os til den.

Australien har vaccineret næsten 90 procent af sin befolkning over 16 år med to doser. Derudover er ventetiden til booster-vaccinationer forkortet, efter at der er blevet registreret smittetilfælde med Omikron.

Landet lukkede sin grænser tilbage i marts 2020 - i begyndelsen af pandemien. Det skete for at begrænse spredningen af den dengang nye coronavirus.

Landet begrænsede også begrænset antallet af borgere og fastboende, der fik lov at vende tilbage fra udlandet.

Lempelsen af grænsereglerne ventes at lette manglerne på arbejdskraft, hvilket truer med at vanskeliggøre en økonomisk fremgang.

Tilbagevenden af de udenlandske studerende vil desuden afhjælpe mangel på løsarbejdere i blandt andet servicebranchen.

De udenlandske studerende er omkring 35 milliarder australske dollar værd for den australske økonomi. Det svarer til omkring 164 milliarder danske kroner.

Mere end 235.000 udlændinge, herunder omkring 160.000 studerende, havde visum til Australien i slutningen af oktober ifølge officielle data.

/ritzau/Reuters