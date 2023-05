Australien gør klar til at forbyde e-cigaretter

Regeringen i Australien meddeler tirsdag, at den vil forbyde dagligdags brug af e-cigaretter og andre dele, der knytter sig til rygningen.

Det vil være det største anslag mod tobaksindustrien i mere end et årti.

Formålet er at bremse en alarmerende stigning i brugen af e-cigaretter blandt teenagere.

Regeringen vil forbyde alle tilgængelige e-cigaretter, der ofte findes med frugtsmag. Og der vil komme et forbud på import af e-cigaretter.

Undtagelsen er de e-cigaretter, der kræver en recept. Her skal niveauet for nikotin samtidig sættes ned.

De receptpligtige e-cigaretter gives til folk, der er i et forløb med rygeafvænning.

- Lige som det var tilfældet med (tobaks)-rygning, så har de store tobaksvirksomheder fundet sig et andet vanedannende produkt. Det er viklet ind i en skinnende indpakning og tilsat smage for at skabe sig en ny generation at nikotinafhængige, siger sundhedsminister Mark Butler.

E-cigaretter anses af mange for at være et mere sikkert alternativ til at ryge cigaretter. De dampe, der indhaleres fra e-cigaretter, indeholder ofte nikotin.

Men den australske regering ser det som en trussel mod folkesundheden.

Studier har vist, at e-cigaretter på langt sigt kan skade helbredet.

Under de nye regler i Australien må e-cigaretter kun sælges fra apoteker, og de skal være indpakket som andre medicinalvarer.

E-cigaretter er især populære blandt unge. De e-cigaretter, som allerede er i omløb i Australien, vil også blive forbudt.

/ritzau/Reuters