Australien har årets højeste smittetal trods nedlukning

Australien har lørdag registreret sit højeste daglige smittetal i år.

Det sker på trods af omfattende nedlukning i landets tre største delstater - New South Wales, Victoria og Queensland.

På tværs af de tre delstater har myndighederne registreret 361 nye tilfælde af coronasmitte det seneste døgn. Det er det højeste antal i 2021.

Særligt i delstaten New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger, spreder smitten sig. 319 personer er her blevet smittet det seneste døgn, og det er det højeste daglige antal under hele pandemien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Australien har siden coronapandemiens begyndelse haft strenge restriktioner og forsøgt at holde smitten på et lavt niveau.

I øjeblikket er omkring 15 millioner mennesker under nedlukning i de tre største delstater. Det svarer til 60 procent af den australske befolkning.

Ifølge myndighederne i New South Wales er smittespredningen i staten blandt andet et resultat af, at folk ikke følger retningslinjerne.

- Der sker i øjeblikket det, at folk ikke retter sig efter reglerne, lyder det fra delstatens sundhedsminister, Brad Hazzard.

- Bliv hjemme. Det er vejen frem. Bliv hjemme, og bliv vaccineret, siger han.

Kun omkring 17 procent af den australske befolkning er færdigvaccineret.

I delstaten Victoria er der det seneste døgn registreret 29 nye smittetilfælde. Det er statens højeste antal i år.

Victoria har gang i en syv dages nedlukning, der blev indført tidligere på ugen. Det er statens sjette nedlukning under pandemien.

Særligt den smitsomme Delta-variant er grund til påpasseligheden.

- Den her Delta-variant spreder sig så hurtigt.

- Der er ikke nok folk, der er vaccineret. Vi risikerer at ende med normalt raske, unge mennesker på hospitalerne. Vores system vil blive overrendt, hvis vi ikke får det under kontrol, siger Victorias leder, Dan Andrews.

I løbet af coronapandemien har Australien registreret godt 36.000 smittetilfælde. Set i forhold til landets indbyggertal er i det i den lave ende på verdensplan. Det svarer til 1396 tilfælde per en million indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 55.381 tilfælde per en million indbyggere.

/ritzau/Reuters