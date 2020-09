Australien haster journalister ud af Kina efter politiforhør

Natten inden at en australsk journalist havde planlagt sin hjemrejse fra Kina, fik han besøg af syv betjente.

Australien har hastet to journalister ud af Kina, efter at politiet ønskede at forhøre dem.

Det oplyser deres arbejdsgivere tirsdag.

De to journalister er Bill Birtles fra mediet ABC og Michael Smith, som er korrespondent for Australian Financial Review.

Mandag blev de fløjet ud af Shanghai i selskab med australske diplomater. De ankom til den australske millionby Sydney tirsdag morgen lokal tid.

Det diplomatiske klima mellem de to lande er køligt for tiden blandt andet på grund af uenigheder om handelsforholdet og coronavirus. Samtidig er flere australske statsborgere tilbageholdt i Kina.

Ifølge ABC havde journalisten Bill Birtles søgt ly på australske diplomatiske kontorer i flere dage, før han fik lov til at forlade Kina.

I sidste uge fik han en advarsel fra Australiens udenrigsministerium om, at han skulle forlade Kina.

Men en dag før sin planlagte hjemrejse torsdag fik han ved midnat besøg af syv politibetjente. De fortalte ham, at han ikke måtte tage hjem.

Betjentene sagde, at de gerne ville forhøre ham om en "sag om national sikkerhed", hvilket fik ham til at søge hen til den australske ambassade.

Senere på ugen blev han udspurgt af kinesisk politi, mens diplomater var til stede, og rejseforbuddet blev herefter ophævet.

Også Michael Smith havde fået besøg af politiet samme aften.

Den seneste sag om tilbageholdelse af en australsk statsborger i Kina er fra midten af august.

Her blev den profilerede australske nyhedsvært Cheng Lei, som har arbejdet for den engelsksprogede statslige tv-kanal CTGN i Kina i otte år, tilbageholdt af de kinesiske myndigheder.

Hun er placeret "under overvågning i en udvalgt bolig" uden at være officielt sigtet eller anholdt - og uden at der er givet en grund.

Ifølge det australske medie ABC kan hun tilbageholdes i seks måneder under de betingelser uden adgang til advokater.

De to hjemvendte australske journalister skulle begge svare på spørgsmål med forbindelse til Cheng Lei.

Australien har tidligere i år advaret borgere om, at de risikerer at blive tilbageholdt uden grund i Kina.

