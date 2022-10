Australien henter kvinder og børn hjem fra syriske lejre

Australien henter fire kvinder og 13 børn hjem fra lejre i Syrien. Alle med australsk statsborgerskab.

Det skriver Reuters og AFP lørdag.

Det er den første af en række planlagte operationer, som skal bringe i alt 20 australske kvinder og 40 børn hjem til Australien.

De har alle relation til tidligere IS-krigere og har siddet i lejrene Al-Hol og al-Roj i Syrien.

Den australske indenrigsminister, Clare O’Neil, fortæller, at beslutningen er taget ud fra det, hun kalder sikkerheds-, samfunds- og velfærds-faktorer.

- Beslutningen om at hjembringe disse kvinder og deres børn er taget efter en individuel evaluering på baggrund af detaljeret arbejde af de nationale sikkerhedsagenturer, sagde hun ifølge mediet, efter at børnene og kvinderne var landet i Sydney.

Australien har længe været kendt for sin hårde linje, når det handler om immigration. Landets konservative oppositionsparti har sat spørgsmålstegn ved sikkerheden, når det handler om at bringe kvinder og børn hjem fra lejre i Syrien.

Clare O’Neil understreger dog, at kvinderne kan retsforfølges i Australien, hvis man finder, at de har været involveret i illegale aktiviteter i Syrien.

De australske kvinder og børn har befundet sig i Al-Hol- og Al-Roj-lejrene i det kurdisk kontrollerede nordøstlige Syrien siden 2019 efter IS-kalifatets kollaps.

Også i Danmark har hjembringelser af kvinder og børn fra de to lejre i Syrien været omdiskuteret.

Flere danske statsborgere har opholdt sig i de syriske fangelejre i de seneste år. Mange af dem børn.

Danmark forsøgte i 2021 at evakuere alle 19 børn med dansk statsborgerskab.

Det kunne dog ikke lade sig gøre, da ingen af mødrene ville lade børnene rejse, hvis de ikke selv måtte komme med – og det ville et flertal i Folketinget ikke gå med til.

Begrundelsen for, at mødrene ikke måtte komme med til Danmark, blev taget med afsæt i en lov om administrativ fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere.

Den gør det muligt at fratage kvinder, som er rejst til Syrien for at tilslutte sig IS, deres danske statsborgerskab.

PET blev på vegne af Justitsministeriet bedt om at vurdere de sikkerhedsmæssige omstændigheder i forhold til en hjembringelse.

PET fandt det mest hensigtsmæssigt, at tre mødre og deres 14 børn blev evakueret – men at mødrene blev stillet for en domstol ved ankomsten til Danmark.

Det endte med at blive tilfældet. Dog sidder der stadig fem børn med dansk statsborgerskab i Al-Roj-lejren.

Børn kan ikke fratages statsborgerskab på baggrund af handlinger udført af forældre – men de kan ikke komme til Danmark uden en forældres samtykke.