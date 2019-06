Australien henter børn af dræbte IS-krigere hjem fra Syrien

Børn bør ikke straffes for deres forældres foragtelige handlinger, siger Australiens premierminister.

Otte australske børn af forældre, som for år tilbage sluttede sig til den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) i Syrien, er blevet hentet ud af flygtningelejre i landet og forventes snart at være tilbage i Australien.

Børnene blev natten til søndag australsk tid bragt fra Syrien over grænsen til den kurdiskdominerede del af Irak, hvor australske embedsfolk stod klar til at tage sig af dem.

Det skriver The Sydney Morning Herald og flere andre medier mandag.

- At forældre sætter deres børn i en farlig situation ved at tage dem ind i en krigszone er en foragtelig handling. Men børn bør ikke straffes for deres forældres forbrydelser, siger Australiens premierminister, Scott Morrison, ifølge avisen.

Ifølge The Guardian er det første gang, at australske børn af udenlandske krigere i Syrien bliver hentet hjem fra flygtningelejre i landet.

Blandt de otte børn er fem i familie med Khaled Sharrouf, en berygtet IS-kriger fra Australien, som i 2014 fik sin hustru og parrets fem børn til Syrien.

Han skabte i 2015 overskrifter verden over ved at offentliggøre et fotografi af sin syvårige søn, som holdt et afskåret hoved.

- Godt gået, min dreng, havde Sharrouf tilføjet som billedtekst.

Khaled Sharrouf antages at have mistet livet i et amerikansk luftangreb i 2017. For øvrigt sammen med to af sine sønner, deriblandt drengen fra fotografiet. Moren døde af sygdom året efter at være ankommet til Syrien.

En af parrets døtre, den nu 17-årige Zaynab, blev i en alder af 13 år gift med en IS-kriger, som var ven med hendes far og ligeledes kom fra Australien.

Hun har siden født to piger og venter sit tredje barn.

Ifølge det australske Nine News vil Zaynab sammen med sine to overlevende søskende og de to små piger vende hjem til sin mormor i Sydney.

De tre andre er børn af et ægtepar, som i 2014 sluttede sig til Islamisk Stat. Manden blev dræbt i 2016, mens moren og hendes yngste søn døde senere.

Børnene, to piger og en dreng mellem 6 og 12 år, ventes at blive returneret til familie i Melbourne.

Red Barnet hilser den australske regerings beslutning velkommen.

- De er uskyldige ofre for en krig, og vi er glade for, at de snart bliver genforenet med deres familier hjemme i Australien, siger Paul Ronalds, der er direktør for hjælpeorganisationen i Australien, til Sydney Morning Herald.

I april sagde Red Barnet, at IS-sympatisører, der har taget børn med til det krigshærgede Syrien, bør retsforfølges.

- Men vi må beskytte alle børns rettigheder, lød det.

